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    13:53, 24 Май 2024 | GMT +6

    На возрастающую вероятность новой холодной войны обратил внимание Глава государства

    На возрастающую вероятность новой холодной войны обратил внимание Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски. Об этом он заявил, выступая с лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие» в Сингапуре, передает агентство Kazinform.

    — Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что «дивиденды мира», полученные после Холодной войны, иссякают. Поскольку мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну, — считает Президент.

    Теги:
    Токаев в Сингапуре Токаев Касым-Жомарт Сингапур
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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