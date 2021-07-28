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На востоке Турции произошло землетрясение

28 Июля 2021 21:21
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На востоке Турции произошло землетрясение

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Анадолу».

Эпицентр землетрясения находился в районе Кигы, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 15.27 по местному времени на глубине 12 км.

Губернатор провинции Бингель Кадир Экинджи сообщил, что на данный момент нет информации о негативных последствиях землетрясения.


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#Происшествия   #Турция  
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