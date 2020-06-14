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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7
14 Июня 2020 22:47
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АНКАРА. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В провинции Бингёль на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Согласно информации У правления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) , подземные толчки зафиксированы в 17:24 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова. Толчки ощущались в прилегающих районах.
Как сообщил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, в район ЧС направлены команды спасателей. «Власти внимательно отслеживают ситуацию», - сообщил он.
По словам губернатора провинции Бингёль Кадира Экинджи, в результате землетрясения повреждена наблюдательная вышка, ранены три сотрудника службы безопасности объекта.
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