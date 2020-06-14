На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7

АНКАРА. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В провинции Бингёль на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Согласно информации У правления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) , подземные толчки зафиксированы в 17:24 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова. Толчки ощущались в прилегающих районах.

Как сообщил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, в район ЧС направлены команды спасателей. «Власти внимательно отслеживают ситуацию», - сообщил он.

По словам губернатора провинции Бингёль Кадира Экинджи, в результате землетрясения повреждена наблюдательная вышка, ранены три сотрудника службы безопасности объекта.