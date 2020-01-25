На востоке Турции произошло землетрясение, есть погибшие

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Его эпицентр находился в уезде Сивридже провинции Элязыг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Согласно информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы 24 января в 20:55 по местному времени. По данным AFAD, вслед за землетрясением зафиксированы 60 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 баллов. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 километров.

В районе стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные работы.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате землетрясения погибли 15 человек. По его словам, госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 пострадавших. Министр добавил, что в провинции Элязыг ведутся поисково-спасательные работы с целью обнаружения 30 человек, предположительно оставшихся под завалами.

Ранее AFAD сообщало, что по предварительным данным, при землетрясении погибли 14, пострадали 57 человек. В управлении добавили, что в зону стихийного бедствия доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что в результате землетрясения разрушены 5 зданий в уезде Сивридже провинции Элязыг и 25 зданий в районе Доганйол провинции Малатья.

В населенном пункте Гезин провинции Элязыг спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми двоих человек.

Руководство Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых минут внимательно отслеживает ситуацию в связи с землетрясением, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. По его словам, соответствующие структуры в затронутых землетрясением районах «действуют в полной координации».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в провинции Элязыг и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства заявил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия и обеспечить безопасность граждан.

Как сообщается, подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум, Мардин и Кайсери), а также на севере Сирии.