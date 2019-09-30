На востоке и юге Казахстана 30 сентября ожидаются дожди и мокрый снег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На востоке, юге и юго-востоке территории Казахстана 30 сентября, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, на юго-востоке ночью и утром местами – сильные, на остальной территории погода – без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидаются гроза, туман, ветер 15-22 м/с, на востоке местами - гололед.

В Туркестанской области местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, гололед.

В Алматинской и Жамбылской областях местами ожидается гроза, в Алматинской области местами при грозе усиление ветра 17-22 м/с, в Жамбылской области местами – туман.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на почве местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в западной половине Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской, Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.