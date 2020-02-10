На востоке и севере страны объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, 11 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15°, местами 18° мороза.