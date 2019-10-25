На востоке и севере Казахстана 25 октября ожидается гололед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 25 октября, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки, в южной части республики под влиянием отрога антициклона погода - без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере, востоке – гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Актюбинской, ночью Павлодарской области местами ожидаются туман, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Карагандинской областях местами усиление ветра до 15-20 м/с.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской, днем Северо-Казахстанской областях местами гололед. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 м/с.