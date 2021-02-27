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    20:38, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    На восемь суток арестовали жителя столицы за психологическое насилие в семье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане семейный скандалист арестован на восемь суток за психологическое насилие в семье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «23 февраля текущего года около 20:30 на канал «102» от жительницы столицы поступило сообщение, о том, что её бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения, проникнув в квартиру, устроил дома скандал, при этом выражался нецензурной бранью, оскорбляя её честь и достоинство, тем самым оказывая психологическое насилие.

    Установлено, что 53-летний дебошир скрылся до приезда сотрудников полиции», - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

    Участковым инспектором полиции при незамедлительном обходе территории дебошир был задержан и доставлен в Управление полиции района «Есиль», после определён в камеру временного задержания.

    Участковым инспектором УП района «Есиль» за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений в отношении мужчины был составлен административный материал и направлен в СМАС для рассмотрения.

    Решением судьи 53-летний семейный скандалист арестован на 8 суток.

    Напоминаем, что на территории столицы в период с 23 февраля по 01 марта текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие.

    Целью данного оперативно-профилактического мероприятия является профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в состоянии алкогольного опьянения, а также недопущение с их стороны преступлений в сфере быта.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Происшествия Правоохранительные органы
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