На восемь суток арестовали жителя столицы за психологическое насилие в семье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане семейный скандалист арестован на восемь суток за психологическое насилие в семье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«23 февраля текущего года около 20:30 на канал «102» от жительницы столицы поступило сообщение, о том, что её бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения, проникнув в квартиру, устроил дома скандал, при этом выражался нецензурной бранью, оскорбляя её честь и достоинство, тем самым оказывая психологическое насилие.

Установлено, что 53-летний дебошир скрылся до приезда сотрудников полиции», - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

Участковым инспектором полиции при незамедлительном обходе территории дебошир был задержан и доставлен в Управление полиции района «Есиль», после определён в камеру временного задержания.

Участковым инспектором УП района «Есиль» за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений в отношении мужчины был составлен административный материал и направлен в СМАС для рассмотрения.

Решением судьи 53-летний семейный скандалист арестован на 8 суток.

Напоминаем, что на территории столицы в период с 23 февраля по 01 марта текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие.

Целью данного оперативно-профилактического мероприятия является профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в состоянии алкогольного опьянения, а также недопущение с их стороны преступлений в сфере быта.