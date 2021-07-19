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    14:00, 19 Июль 2021 | GMT +6

    На восемь млн тенге обманули мошенники жительницу Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудниками полиции Мендыкаринского района расследуется уголовное дело по факту интернет-мошенничества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Обманутая женщина, поддавшись на уговоры «менеджера» банка, перевела сумму депозита и средств с зарплатной банковской карты неизвестным лицам.

    Она сообщила свои персональные данные и банковские реквизиты мошенникам, на женщину оформили полтора миллиона тенге кредита. Общая сумма ущерба от преступления составила более восьми миллионов тенге.

    «Жительнице поселка позвонили из якобы банка и сообщили, что ей необходимо погасить кредит. Она объяснила, что кредитной задолженности у нее не может быть, так как она его не оформляла.

    На следующий день тот же «менеджер» спросил об имеющихся накоплениях. При этом он сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой и необходимо ее финансы перевести на страховую карту банка. Поддавшись на уговоры и заверения о финансовой безопасности, потерпевшая сообщила все свои персональные данные и банковские реквизиты. В течение трех дней она перечислила все свои сбережения мошенникам, включая средства, которые были на банковской зарплатной карте»,- прокомментировали в полиции.

    Это одна из «популярных» схем, которую используют мошенники, которые, как правило, находятся на территории другого государства.

    В полиции еще раз предупреждают о бдительности граждан при поступлении таких или других звонков, связанных с переводами денег или запросом на персональные данные. При этом необходимо обращаться в полицию незамедлительно.

    С начала года в регионе зарегистрировано более 900 фактов интернет-мошенничества.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Борьба с преступностью
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