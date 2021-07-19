На восемь млн тенге обманули мошенники жительницу Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудниками полиции Мендыкаринского района расследуется уголовное дело по факту интернет-мошенничества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Обманутая женщина, поддавшись на уговоры «менеджера» банка, перевела сумму депозита и средств с зарплатной банковской карты неизвестным лицам.

Она сообщила свои персональные данные и банковские реквизиты мошенникам, на женщину оформили полтора миллиона тенге кредита. Общая сумма ущерба от преступления составила более восьми миллионов тенге.

«Жительнице поселка позвонили из якобы банка и сообщили, что ей необходимо погасить кредит. Она объяснила, что кредитной задолженности у нее не может быть, так как она его не оформляла.

На следующий день тот же «менеджер» спросил об имеющихся накоплениях. При этом он сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой и необходимо ее финансы перевести на страховую карту банка. Поддавшись на уговоры и заверения о финансовой безопасности, потерпевшая сообщила все свои персональные данные и банковские реквизиты. В течение трех дней она перечислила все свои сбережения мошенникам, включая средства, которые были на банковской зарплатной карте»,- прокомментировали в полиции.

Это одна из «популярных» схем, которую используют мошенники, которые, как правило, находятся на территории другого государства.

В полиции еще раз предупреждают о бдительности граждан при поступлении таких или других звонков, связанных с переводами денег или запросом на персональные данные. При этом необходимо обращаться в полицию незамедлительно.

С начала года в регионе зарегистрировано более 900 фактов интернет-мошенничества.