На восемь лет осудили работника Наццентра экспертизы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане вынесли приговор работнику Национального центра экспертизы. Оглашение приговора прошло с участием коллектива подсудимого по факту коррупционного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«30 марта т.г. районным судом №2 Алматинского района города Нур-Султана оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» города Нур-Султан Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Он признан виновным по факту получения денежных средств от субъектов предпринимательства города Нур-Султана в сфере общественного питания, за увод от административной ответственности в период пандемии.

Отмечается, что оглашение приговора состоялось с участием коллектива подсудимого, а также работников Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения посредством видеоконференцсвязи.

С 2021 года в качестве профилактической меры введена практика участия в судебных заседаниях коллективов госслужащих, работники которых обвиняются в совершении коррупционных правонарушений.

Приговор не вступил в законную силу.