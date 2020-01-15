На восемь лет лишили водительских прав жителя Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау 22-летний парень лишился прав на управление транспортом на 8 лет за вождение в нетрезвом виде. Также его арестовали на 15 суток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

12 января патрульными полицейскими управления полиции города Темиртау, по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, был задержан 22-летний водитель автомобиля «Лада», имевший внешние признаки опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 613 части 4 КРК об АП (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

«14 января текущего года постановлением Специализированного административного суда города Темиртау водитель был лишен права управления транспортными средствами сроком на 8 лет, также ему назначен административный арест сроком на 15 суток», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.