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    10:07, 03 Август 2021 | GMT +6

    На вопросы жителей в прямом эфире ответит аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов анонсировал прямой эфир в социальных сетях, на котором пообещал ответить на вопросы жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямой эфир с акимом области запланирован на 17.00 часов 5 августа. Проходить он будет в формате «вопрос-ответ» на странице К. Аксакалова в Instagram .

    «Пишите в комментариях под этим постом ваши вопросы, пожелания и предложения. Во время онлайн-встречи отвечу на самые злободневные вопросы, которые волнуют североказахстанцев», - написал глава региона.

    Задать вопрос можно в любой социальной сети, где есть страница К. Аксакалова. За несколько часов под анонсами появились десятки вопросов. Североказахстанцы интересуются очередностью на получение жилье, возведением домов во дворах многоэтажек в Петропавловске, строительством дорог, организацией сбора молока в селах, высокими ценами на корма для сельхозживотных.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество
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