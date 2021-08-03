На вопросы жителей в прямом эфире ответит аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов анонсировал прямой эфир в социальных сетях, на котором пообещал ответить на вопросы жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямой эфир с акимом области запланирован на 17.00 часов 5 августа. Проходить он будет в формате «вопрос-ответ» на странице К. Аксакалова в Instagram .

«Пишите в комментариях под этим постом ваши вопросы, пожелания и предложения. Во время онлайн-встречи отвечу на самые злободневные вопросы, которые волнуют североказахстанцев», - написал глава региона.

Задать вопрос можно в любой социальной сети, где есть страница К. Аксакалова. За несколько часов под анонсами появились десятки вопросов. Североказахстанцы интересуются очередностью на получение жилье, возведением домов во дворах многоэтажек в Петропавловске, строительством дорог, организацией сбора молока в селах, высокими ценами на корма для сельхозживотных.



