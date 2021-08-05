На вопросы жителей в прямом эфире ответил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы поступали на разные темы. Некоторые из них касались распределения жилья. Жительница Петропавловска интересовалась, почему ее отец-афганец не может несколько лет получить жилье, другого горожанина волновала внезапно изменившаяся очередь, третья спрашивала, когда дадут квартиру ее многодетной матери.

Аким области пояснил, что в очереди на получение жилья – 15 тысяч человек. Квартиры распределяют в процентном соотношении по категориям.

«Приоритетным правом обладают многодетные семьи, инвалиды, сироты, ветераны, участники боевых действий. Конечно, строим не так много, как хотелось бы. Нам нужно каждый год строить много арендно-коммунального жилья. В прошлом году сдали четыре таких дома, в этом - пять. Каждый год будем строить больше. Что касается очередности, то по поручению Президента создан централизованный учет очередников. Теперь распределением занимается не акимат. Списки должны постоянно обновляться в зависимости от меняющегося статуса очередника», - пояснил К. Аксакалов.

Сельчан интересовал ремонт дорог внутри населенных пунктов. По словам акима области, ежегодно укладывают 150 километров нового асфальта внутри сел. В этом году запланировали ремонт дорог в 27-ми населенных пунктах. В следующем - планируют в 34 селах. В приоритете – крупные населенные пункты. Решение о том, в каком селе будет отремонтирована дорога, принимается на уровне районных акиматов.

К. Аксакалов ответил на вопрос о сносе микрорайона «Копай» в Петропавловске. Начнется он в конце года и продлится весь 2022-й год. Предложение горожанина Владимира Богданова организовать конкурс на лучшее название нового микрорайона, который построят на месте депрессивного «Копая», аким области поддержал.

Жители дома по улице Жукова,5 пожаловались, что остались без обещанных в прошлом году тротуаров и освещения. Глава региона заверил, что все это запланировано. Более того, по всей улице Жукова ожидаются изменения. В этом году здесь рассчитывают начать строительство новой теплотрассы. Для этого снесут гаражи и после строительства приведут большую территорию в порядок, разобьют сквер. Эскизный проект благоустройства участка уже есть.

Поинтересовались североказахстанцы судьбой проекта по строительству авиационного завода, возможности открытия в Петропавловске велотрека.

«В 2017 году казахстанский инвестор совместно с российским пытались реализовать проект по строительству самолетов, но после детального исследования было принято решение о закрытии проекта. Бюджетные деньги на это не выделяли. Что касается велотрека, строительство его мы не потянем. Дорогое удовольствие. Будем строить велокроссовый парк. Он более дешевый, востребован молодежью. У нас есть в планах строительство многофункционального дворца спорта на три тысячи мест для игровых видов спорта. Разрабатывается проект. Надеемся, что в конце года приступим к строительству в рамках государственно-частного партнерства», - сказал К. Аксакалов.

Эфир длился один час. Ответить на абсолютно все вопросы североказахстанцев глава региона не успел. Но пообещал, что готов проводить такие эфиры каждый квартал.