На вопросы многодетных матерей ответили члены Общественного совета Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Члены Общественного совета города Караганды провели приём граждан, который был организован в поддержку инициатив Главы государства. На приёме многодетные матери и матери-одиночки смогли получить консультацию по интересующим их вопросам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В унисон с выступлением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, касательно модернизации системы государственного управления в целом, Общественные советы во главе председателя Кабдыгали Оспанова, начали прием граждан по различным вопросам.

Надо отметить, что Общественные советы – негосударственные организации, которые являются прямым взаимодействием между гражданским обществом и населением в городе Караганде.

Сегодня на приеме были многодетные матери и матери, которые воспитывают детей одни, и из социально уязвимой категории населения. Они поднимали вопросы жилья, получения инвалидности и вопросы трудоустройства. По всем этим вопросам граждан проконсультировали. А некоторые из них были решены на месте, оперативно.

На приёме члены общественного совета Ерик Менсиитов, Султан Медеубаев и Найля Каирбекова, которые представляли различные Комитеты по социальным и правовым вопросам, дали необходимые консультации. Отметим, данная функция является одной из важнейших в Общественном совете.

Приём проходил с соблюдением санитарных норм. В залах были предусмотрены маски и антисептические средства. Приём проводился на площадке Open Karaganda акимата города Караганды с ограниченным количеством людей и соблюдением дистанции.

Помимо участия в приёмах граждан, карагандинцы могут получит ответы через службу Senim. Контакт-центр принимает и регистрирует обращения от жителей Карагандинской области по всем вопросам и направляет их в компетентные органы для качественного рассмотрения обращений.

В связи с введением режима ЧП служба Senim 109 стала горячей линией для взаимодействия с жителями по всем волнующим вопросам жизнеобеспечения области. В период ЧП Центр расширил каналы связи, дополнили еще 8 линий связи, так как интернет работал с перебоями, цифровые линии связи 109 были временно переключены на аналоговые каналы связи. На данный момент увеличено количество операторов в смену, с 8 до 16 операторов. В сутки операторы принимают до 700 звонков, с момента введения режима ЧП было принято более 6500 звонков.

Население обращалось по вопросам услуг связи и интернета, ограничений в передвижении во время режима ЧП, обналичивания денег в банкоматах, закрытия/открытия трасс, по блокпостам, по отправке с ж/д вокзала и аэропорта в период комендантского часа, по вопросам реализации алкогольной продукции в период режима ЧП, сферы здравоохранения, социальной защиты, а также по вопросам других сфер жизнеобеспечения.

Служба 109 принимает обращения о необоснованных фактах завышения цен на продукты питания, ГСМ и газ для заправки автотранспорта, все жалобы передаются компетентным службам для принятия мер.