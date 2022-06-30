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На вопросы депутатов Правительство дает стандартные ответы – председатель Мажилиса
30 Июня 2022 13:06

На вопросы депутатов Правительство дает стандартные ответы – председатель Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что Правительство дает стандартные и не исчерпывающие ответы на депутатские запросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутатский корпус недоволен качеством ответов на свои вопросы. Надо понимать, что мы, прежде всего, поднимаем вопросы и пожелания волнующие наших избирателей. На них приходят стандартные, не исчерпывающие ответы от Правительства и других государственных органов, поэтому мы внедрили устные ответы государственных органов на депутатские запросы», - сказал Е. Кошанов.

По его словам, в дальнейшем члены депутатского корпуса и Правительства должны совместно участвовать в налаживании системной работы по повышению качества законов.

«Подводя итоги второй сессии, следует отметить масштабность работы обеих палат по укреплению отношений с другими странами и международными организациями. В ходе сессии депутаты Парламента активно работали в рамках 13 международных парламентских организаций. Приняли участие в 360 международных мероприятиях и осуществили сотрудничество с 24 парламентами зарубежных стран», - добавил спикер Мажилиса.


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Автор:
Корреспондент
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