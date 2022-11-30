На вопрос об экстрадиции Мухтара Аблязова ответили в МИД РК

30 Ноября 2022, 13:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос, связанный с Мухтаром Аблязовым, является прерогативой судебных органов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается господина М. Аблязова, то этот вопрос является прерогативой правоохранительных органов многих стран. Этот вопрос не обсуждается на политическом уровне. Этот вопрос является прерогативой судебных органов, правоохранительных органов не только Казахстана, в том числе в Европе и США. Как известно, господин Аблязов осужден судом за правонарушение в Казахстане на срок заключения 20 лет. Кроме того, он также осужден и высоким судом Лондона за кражу около 4 млрд долларов из банка БТА», - сказал Роман Василенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, проходят и другие судебные процессы, связанные с ним в США, Великобритании и во Франции.

«Причем сторонами этого процесса со стороны Казахстана являются как банк БТА, так и акимат Алматы, Министерство юстиции Казахстана. Поэтому этот вопрос находится в сугубо правовой плоскости, он является предметом взаимодействия правоохранительные органов в тех странах, в которых расследуются дела», - заявил он.

Также замминистра спросили о возможной экстрадиции М. Аблязова.

«Между Казахстаном и Францией соглашение об экстрадиции не заключено. Это будет дальше обсуждаться с французской стороной. Но насколько мне известно, сейчас в самой Франции проходят определение судебные процессы в отношении господина Аблязова», - прокомментировал Роман Василенко.