На вопрос о своей зарплате ответил Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев ответил на вопрос по поводу своей заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции в СЦК журналист спросил Нурлана Ногаева, какую зарплату он получает.

«Данный вопрос интересует многих. Почти все мои коллеги, которые выступили на этой площадке, озвучили. Моя зарплата созвучна их зарплатам. Есть определенная тарифная сетка, согласно которой я получаю зарплату», - прокомментировал аким Мангистауской области.

Напомним, вопрос по поводу заработных плат акимов накануне прокомментировал и аким Туркестанской области Омирзак Шукеев. Глава региона тогда ответил и на вопрос касательно того, какая должна быть разница между зарплатами акима и жителей.

Отметим, что по сообщению акима, валовой региональный продукт Мангистауской области за годы независимости увеличился с 2,2 млрд тенге до 3,1 триллиона тенге.