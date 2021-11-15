На вокзале и в вагонах поездов рассказывают о наркоситуации в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и волонтеры проводят антинаркотическую акцию на вокзале и в вагонах поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, участники акции «В будущее без наркотиков» обратились к людям в зале ожидания Петропавловского вокзала. Специально приглашенный на акцию общественный деятель, председатель ОО «JE SKO» Антон Шишканов напомнил, что борьба с наркоманией — не только задача органов внутренних дел, а проблема всего общества.
В зале ожидания и в вагоне одного из поездов полицейские и волонтёры рассказали о наркоситуации в Петропавловске, раздали людям витамины с надписями «Наркотики — это зло», информационные бюллетени с контактами полиции.
«Мы открыли аккаунты управления по противодействию наркопреступности в социальных сетях Instagram и Facebook, активно работает чат в мессенджере WhatsApp с председателями КСК. По этим каналам люди могут получать объективную информацию о губительном воздействии наркотиков, ответственности за незаконное обращение с ними, сообщать о случившемся или готовящемся наркоправонарушении. Наши сотрудники уже не раз получали через соцсети информацию, представляющую оперативный интерес», — рассказал и.о. начальника управления Иван Терзиди.
Недавно в департаменте полиции сообщали, что по области на учете состоят более 560 наркозависимых, из которых 40 женщин.
- На 45 млн тенге обманула аферистка жительниц Жамбылской области
- Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
- За спасение людей наградили военнослужащих в СКО
- Две машины столкнулись на трассе Алматы – Бишкек: один человек погиб
- Авторов наркограффити с поличным задержали в Шымкенте
- Пьяного жителя Кентау задержали за нарушение порядка и оскорбление полицейских
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана