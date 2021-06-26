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    14:22, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    На вокзалах Алматы Ashyq выявил трех человек с «красным» статусом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проект Ashyq продолжает выявлять в общественных местах Алматы горожан с «красным» статусом. На сегодняшний день к проекту в мегаполисе подключены 2 332 участника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В тестовом режиме программа Ashyq используется на 87 объектах города. Кроме того, готовы присоединиться к проекту еще 10 предпринимателей. Добровольно в проекте без льгот участвуют еще 87 объектов, желают подключиться 5 объектов.

    Лидерами Ashyq стали 108 участников.

    Из проекта исключены нулевые чекины. Это сделано на основании выявления фактов, когда на объекте не было проведено минимального числа регистраций посетителей по QR-коду (check-in). По результатам двухнедельной выгрузки число таких объектов составило 39.

    За пять дней участия в проекте Ashyq на вокзале Алматы-1 выявлен один посетитель с «красным» статусом, один - с «желтым». На вокзале Алматы-2 выявлены два человека с «красным» и один с «желтым» статусом.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. За сутки в городе выявлены 217 заболевших коронавирусом.

    В связи с этим жителям города рекомендуется строго соблюдать карантинные меры: не посещать без необходимости места массового скопления, пользоваться масками, перчатками, антисептиками. Самым эффективным средством защиты от коронавируса остается вакцинация.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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