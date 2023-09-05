На воинские сборы призвали свыше 500 жителей Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы свыше 500 жителей призвали на воинские сборы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Подготовка военнообязанных рядового, сержантского и офицерского составов проходит в Жамбылской области на базе войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона.

Как отметил начальник мобилизационного управления департамента по делам обороны г. Алматы Мурат Ершенов, обучение проходит под руководством профессиональных военных инструкторов. На сборах военнообязанные актуализируют функционал по приобретенной в армии военно-учетной специальности, а также навыки обращения с вооружением и военной техникой.

«За военнообязанными, призванными на сборы, сохраняется должность по месту работы. За счет республиканского бюджета выплачивается средняя месячная заработная плата, включая время следования в пути. Неработающие получат минимальную зарплату», – уточнил представитель департамента по делам обороны.

Сборы проводятся в целях формирования военно-обученного резерва, совершенствования практических навыков и поддержания требуемого уровня подготовки военнообязанных.

Своим мнением об учебных сборах поделился главный специалист КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы» Марат Мамбетов.

«Меня вызвали по повестке в управление по делам обороны Алмалинского района. Семья отнеслась к этому с пониманием. Здесь нам выдали обмундирование и военное снаряжение. Теперь вновь окунулся в военную среду, на практических занятиях закрепляю приобретенные ранее навыки», – рассказал капитан запаса М. Мамбетов.

Учебные сборы продлятся до конца сентября и завершатся сдачей экзаменов и зачетов. Успешно освоившим программу сборов присвоят очередное воинское звание.