На водоёмах Карагандинской области спасают рыбу от замора

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Государственные инспекторы карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира совместно с инспекторами Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства бурят лунки на реках и озёрах области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Противозаморные мероприятия прошли на Малом Сарыколе и Петровке Абайского и Бухар-Жырауского районов и продолжатся до конца марта на резервных рыбохозяйственных водоёмах.

Лунки необходимы для насыщения воды кислородом. Снегопады и морозы – настоящая проблема для водных обитателей, так как высокая толщина льда и снежный покров являются препятствием для поступления кислорода и света в водоёмы, отмечают специалисты. Это может привести к массовому замору рыбы.

Для предотвращения подобных явлений и проводятся противозаморные мероприятия путём бурения лунок и заполнения их камышами: растения пропускают воздух через себя.

«Работы по спасению рыбы ведутся ежегодно, и только на резервных водоёмах. На закреплённых лунки бурят природопользователи. На сегодня под охраной государственных инспекторов находятся 98 резервных рыбохозяйственных водоёмов», - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Противозаморные мероприятия позволят водным обитателям благополучно пережить последние морозные дни и дождаться весеннего таяния льда и вскрытия водоемов.