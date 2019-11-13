На внутренний рынок Казахстана отгружено свыше 63 млн тонн угля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 ноября 2019 года, на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 10,5 млн тонн угля, энергопроизводящим предприятиям - 48,4 млн. тонн и промышленным - 5,9 млн. тонн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
«В целом к указанному периоду угледобывающими компаниями добыто 93,4 млн. тонн угля, что составляет 97,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (95,6 млн. тонн). Снижение связано с уменьшением потребления угольной продукции энергопроизводящими и промышленными предприятиями. Экспорт угля составил 24,2 млн. тонн или 98,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Необходимо отметить, что министерством сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд (КБН) и населению на период 2019-2020 годы, на основе которого местные исполнительные органы еженедельно предоставляют информации», - сообщили в пресс-службе МИИР.
По информации ведомства, обеспеченность запасами угля по отношению к общему плану (с 1 мая 2019 года по апрель 2020 года) составляет в среднем: коммунально-бытовой сектор 93,5%; население - 79,3%.
Акиматы Актюбинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областей, городов Алматы и Шымкента полностью обеспечили графики годовой поставки угля для коммунально-бытового сектора, дополнили в министерстве.
Полный список обеспеченности запасами угля по регионам выглядит следующим образом:
- Акмолинская область (КБН – 64,7%, население – 90,3%);
- Актюбинская область (КБН – 100%, население – 39,1%);
- Алматинская область (КБН – 86,5%, население – 81,6%);
- ВКО (КБН – 100%, население – 98,5%);
- Жамбылская область (КБН – 100%, население – 68,2%);
- ЗКО (КБН – 100%, , население - 100%);
- Карагандинская область (КБН – 100%, население – 85,7%);
- Костанайская область (КБН – 100%, население – 99%);
- Кызылординская область (КБН– 100%, население – 87,1%);
- Павлодарская область (КБН – 100%, население – 95,9%);
- СКО (КБН – 78%, население – 79%);
- Туркестанская область (КБН – 79,2%, население – 62,8%);
- г. Нур-Султан ( население – 49,5%);
- г. Алматы (КБН – 100%, население – 70,8%);
- г. Шымкент (КБН – 100%, население – 81,6%).
«Цена угля для коммунально-бытовых нужд и населению складывается из цены отгрузки разреза (в пределах 3-6 тыс. тенге за тонну в зависимости от условий разработки), железнодорожных тарифов на транспортировку, обслуживание подвижного состава, биржевой стоимости угля, а также маржи посреднических организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению», - пояснили в МИИР РК.
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