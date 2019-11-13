На внутренний рынок Казахстана отгружено свыше 63 млн тонн угля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 ноября 2019 года, на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 10,5 млн тонн угля, энергопроизводящим предприятиям - 48,4 млн. тонн и промышленным - 5,9 млн. тонн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«В целом к указанному периоду угледобывающими компаниями добыто 93,4 млн. тонн угля, что составляет 97,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (95,6 млн. тонн). Снижение связано с уменьшением потребления угольной продукции энергопроизводящими и промышленными предприятиями. Экспорт угля составил 24,2 млн. тонн или 98,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Необходимо отметить, что министерством сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд (КБН) и населению на период 2019-2020 годы, на основе которого местные исполнительные органы еженедельно предоставляют информации», - сообщили в пресс-службе МИИР.

По информации ведомства, обеспеченность запасами угля по отношению к общему плану (с 1 мая 2019 года по апрель 2020 года) составляет в среднем: коммунально-бытовой сектор 93,5%; население - 79,3%.

Акиматы Актюбинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областей, городов Алматы и Шымкента полностью обеспечили графики годовой поставки угля для коммунально-бытового сектора, дополнили в министерстве.

Полный список обеспеченности запасами угля по регионам выглядит следующим образом:

- Акмолинская область (КБН – 64,7%, население – 90,3%);

- Актюбинская область (КБН – 100%, население – 39,1%);

- Алматинская область (КБН – 86,5%, население – 81,6%);

- ВКО (КБН – 100%, население – 98,5%);

- Жамбылская область (КБН – 100%, население – 68,2%);

- ЗКО (КБН – 100%, , население - 100%);

- Карагандинская область (КБН – 100%, население – 85,7%);

- Костанайская область (КБН – 100%, население – 99%);

- Кызылординская область (КБН– 100%, население – 87,1%);

- Павлодарская область (КБН – 100%, население – 95,9%);

- СКО (КБН – 78%, население – 79%);

- Туркестанская область (КБН – 79,2%, население – 62,8%);

- г. Нур-Султан ( население – 49,5%);

- г. Алматы (КБН – 100%, население – 70,8%);

- г. Шымкент (КБН – 100%, население – 81,6%).

«Цена угля для коммунально-бытовых нужд и населению складывается из цены отгрузки разреза (в пределах 3-6 тыс. тенге за тонну в зависимости от условий разработки), железнодорожных тарифов на транспортировку, обслуживание подвижного состава, биржевой стоимости угля, а также маржи посреднических организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению», - пояснили в МИИР РК.