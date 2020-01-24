На внутреннем рынке страны нет дефицита бензина - заявление Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внутреннем рынке страны нет дефицита бензина, заявили в Министерстве энергетики РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отметим, Министерство энергетики в соответствии Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» является уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов.

По информации ведомства, в январе 2020 года планируемый объем производства бензина составляет 415,7 тыс. тонн. Потребление ожидается на уровне 340 тыс. тонн. По состоянию на 20 января т.г. совокупные запасы (нефтебаза + в пути) бензина марки Аи-92 составляют 247,0 тыс. тонн, что на 40 тыс. тонн больше в сравнении с остатками на 5 января т.г.

«Текущий уровень остатков достаточны для покрытия потребностей внутреннего рынка на 20 дней. Следует отметить, что указанный уровень запасов топлива является комфортным. При этом, все 3 НПЗ работают в штатном режиме, с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок. Объем производства бензина позволяет покрыть потребность внутреннего рынка в полном объеме. В связи с чем можно утверждать об отсутствии дефицита на внутреннем рынке РК», - сообщили в Минэнерго.

Напомним, в 2015 и 2016 годах было отменено государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо соответственно. Таким образом, цены на ГСМ формируется на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком.