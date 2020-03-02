На внутреннем рынке Казахстана наблюдается экспансия иностранных розничных сетей – Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внутреннем рынке Казахстана наблюдается экспансия иностранных розничных сетей. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкурентоспособность отечественного товара на внешнем рынке характеризуется низкой диверсификацией экспортной корзины. Вместе с тем, отсутствие налаженной инфраструктуры продвижения экспорта товаров и услуг за рубежом и наличие барьеров намного усложняют процесс доступа экспортеров на внешние рынки», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

При этом министр подчеркнул, что нельзя забывать о трендах, способствующих развитию торговли.

«На внутреннем рынке наблюдается экспансия иностранных розничных сетей. На полках иностранных розничных сетей львиную долю занимает продукция их страны происхождения. Отсутствие формата дискаунтеров, а также слабое развитие регионального ритейла также способствуют заполнению этого пробела иностранцами», - подчеркнул Бахыт Султанов.

Было отмечено, что внешняя торговля сегодня развивается в условиях усиления экономической регионализации.

«Примерами служат страны ЕС и Азиатско-тихоокеанского региона, 60% доли товарооборота которых приходится на торговлю внутри региона. Вместе с тем, сегодня одним из главных рисков для мировой торговли является усиление торгового протекционизма, что, по оценке экспертов ВБ, может привести к сокращению глобального товарооборота на 9%», - заключил Бахыт Султанов.