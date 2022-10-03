На внеочередной съезд партии AMANAT избрано 700 делегатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 20 конференций региональных филиалов AMANAT на внеочередной XXIV Съезд партии избрано 700 делегатов. Также аманатовцы обсудили проект новой политической платформы партии. В целом, за три дня в работе конференций всех уровней приняли участие более 20 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметила депутат Акмолинского областного маслихата от AMANAT Сайра Матайбаева, новая политическая платформа является частью полномасштабной партийной трансформации, запущенной в марте этого года.

«Наше главное богатство – это народ, наша главная цель – улучшение благосостояния граждан. В платформе говорится о важности созидательного труда, который должен стать консолидирующей силой общества. Как представитель бизнес-сообщества, могу сказать, что в решении этой задачи поможет всемерное содействие предпринимательству», – сказала она.

По мнению главного врача Актюбинского областного фтизиопульмонологического центра Ерлана Татимова, партийцы продолжают уделять особое внимание вопросам здравоохранения и образования.

«Вложения в образование и науку – это инвестиции в будущее. Следует решить проблему нехватки детских садов, общежитий, ликвидировать трехсменные, школы, улучшить оснащенность медицинских объектов. Всеми этими вопросами партийцы занимаются на постоянной основе и данные направления отражены в главном идеологическом документе, что демонстрирует системность», – поделился он.

Каждому партийцу была предоставлена возможность озвучить свое мнение касательно проекта политической платформы через социологический опрос. Исключением не стали и аманатовцы Западного Казахстана.

«В нашем регионе 217 первичных партийных организаций, и в каждой из них прошло активное обсуждение документа. Отрадно, что многие предложения партийцев нашей области были учтены при разработке платформы», – сказал исполнительный секретарь Западно-Казахстанского областного филиала партии Мурат Мукаев.

Как считает депутат Мангистауского областного маслихата от AMANAT Аят Сугирбай, в настоящее время как никогда важно поддерживать общественный мир и согласие.

«Единство – основа нашего государства. Укрепляя общенациональную идентичность, мы никогда не позволим поставить под сомнение межнациональное и межконфессиональное согласие в нашей стране, ибо главное условие развития – это безусловная стабильность и спокойствие», – заявил он.

Новая политическая платформа партии направлена на реализацию курса реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева, говорят партийцы Костанайской области.

«Как отмечено в платформе, сегодня главным требованием общества является установление справедливости и верховенства закона, беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством. Партия АМАNАТ была и будет на стороне социальной справедливости. Мы призываем к восстановлению социальной справедливости в законах и в жизни», – сказала исполнительный секретарь Костанайского областного филиала партии Бибигуль Аккужина.

В Туркестанской области аманатовцы акцентировали внимание на важности поддержки сельского хозяйства. Так, депутат Туркестанского областного маслихата Алмас Салимов отметил, что в проекте новой политической платформы партии этому вопросу уделяется особое внимание.

«Аграрный сектор – важнейшая составляющая экономики Казахстана, поднять село – задача каждого партийца. Партия АМАNАТ убеждена, что улучшение благосостояния села, поддержка сельского хозяйства являются одной из стратегических задач, стоящих перед государством», – сказал он.

Напомним, 6 октября в городе Астане состоится внеочередной XXIV Съезд партии AMANAT. Центральным аппаратом партии ведутся подготовительные работы.





















Фото:amanatpartiasy.kz