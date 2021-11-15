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На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане

15 Ноября 2021 12:21
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На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции столицы задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в краже элитного алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

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В ходе расследования установлено, что мужчина в вечернее время зашел в гипермаркет и направился в отдел алкогольной продукции. Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что подойдя к полкам со спиртным, мужчина берет бутылки одну за другой. Изначально он ведет себя как обычный покупатель, но затем, отойдя в сторону, начинает прятать алкоголь под одежду. Злоумышленнику удалось похитить четыре бутылки виски. Краденый товар он успел сбыть.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый за совершение грабежа, дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Происшествия   #Видео  
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