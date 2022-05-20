20 Мая 2022 04:09

На видео попал переплывающий озеро Копа лось

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Лося, пересекающего вплавь озеро Копу в Кокшетау, запечатлел на видео житель областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кокшетауцы распространяют по соцсетям видео плывущего по озеру Копа лося. Как комментирует происходящее мужчина за кадром, в воду животное загнали собаки. Но больше всего жителей областного центра волновал вопрос: «Откуда лось мог взяться в Кокшетау?».

Как уточнили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, на видео действительно изображено озеро Копа, а произошло это днем 19 мая.

«При осмотре озера, действительно, было замечено плавающее животное, однако из-за высокой волны не представилось возможным спасателям спустить лодки на воду», - прокомментировали ситуацию в оперативно-спасательном отряде ДЧС Акмолинской области.

Как добавили спасатели, животное через некоторое время вернулось на берег и исчезло из видимости в районе Бармашино города Кокшетау.

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