На VI заседании Нацсовета Президент выдвинул новый пакет инициатив - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На VI заседании Национального совета общественного доверия Президент выдвинул новый пакет инициатив, направленный на дальнейшее политическое и экономическое преобразование в стране, отметил советник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

По его словам, выступление Главы государства структурно состояло из шести разделов:

1. Совершенствование института выборности акимов;

2. Решение актуальных вопросов системы образования;

3. Всестороннее внедрение цифровых технологий;

4. Совершенствование залоговой политики банковской и оценочной деятельности;

5. Повышение эффективности бюджетной политики;

6. Дальнейшее укрепление системы защиты прав человека.

«В общей сложности Президент представил более тридцати детально проработанных инициатив. Касым-Жомарт Токаев отметил востребованность и своевременность внедрения прямой выборности акимов . Он признает высокий уровень прошедших выборов. Глава государства поддержал некоторые рекомендации совета по этому вопросу. В частности, речь идет о предложении по закреплению нормы, позволяющей гражданам со средним специальным образованием выдвигаться на должность акимов сел.

Кроме того, поручил рассмотреть целесообразность корректировки сроков агитации для дифференцированного метода при финансировании избирательных кампаний. Уже стало устоявшейся практикой, что Президент в своих программных выступлениях уделял особое внимание правозащитной проблематике.

Сегодня Глава государства поставил окончательную точку в развернувшейся дискуссии о необходимости частичной или полной отмены смертной казни . Касым-Жомарт Токаев высказался на этот счет предельно четко. Он признал, что отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок», - отметил Ерлан Карин.

«Одной из центральных на площадке НСОД является тема семейно-бытового насилия. Глава государства указал на необходимость эффективной профилактической работы в этом направлении. Он поручил проработать вопрос ужесточения за семейно-бытовое насилие, отметив, что в рамках оптимизации уголовного законодательства также будет рассмотрена целесообразность криминализации административных правонарушений такого характера. Другой, не менее важный вопрос, на котором в данном блоке сделал фокус Глава государства, - обеспечение условий труда для одиноких родителей . Речь прежде всего о тех, кому проблематично организовать должный присмотр за своими детьми. Для решения этой актуальной для многих казахстанцев проблемы Президент поручил на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости», - продолжил он.

«Отдельно Президент остановился на проблемах изъятия, реализации и оценки имущества должников . Он представил действенные меры, поддержку заемщиков без финансового ущерба. Должнику будет предоставлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение трех месяцев до принудительного взыскания и трех месяцев в рамках исполнительного производства. Глава государства дал указание четко прописать условия, при которых будет ограничено взыскание, а также спишется задолженность, оставшаяся после реализации залога. По поручению Президента имущество заемщика будет запрещено продавать на аукционе по цене ниже 75% от его оценочной стоимости .

Ряд озвученных новшеств направлен на ужесточение требований к оценщикам - к их опыту работы, квалификации, порядку приостановления и прекращения лицензий. Будет создан реестр неблагонадежных оценщиков. Соответствующие законодательные нормы поручено утвердить до конца текущего года», - подчеркнул Ерлан Карин.

«Большой блок инициатив был посвящен сфере образования , отмечу только некоторые из них. В частности, это решение Президента о перечисленных грантовых средств не вузу, а напрямую студенту для самостоятельной оплаты им своего обучения.

Реализация такого подхода будет улучшением образовательной среды, повышения качества обучения и студентов.

Также Глава государства указал на проблему дефицита ученических мест в школах. Во-первых, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на своевременную и качественную работу своего поручения по строительству 1000 новых школ до конца 2025 года .

Необходимо соблюдение требований наполняемости классов, которая не должна соответствовать 25 учеников . Вдобавок на площадке НСОД было поручено выработать единые требования к системам безопасности . Это решение особенно актуально с учетом внешних чрезвычайных происшествий в школах, колледжах и вузах.

В целом все озвученные инициативы имеют адресный характер и большой социальный эффект . Они стали следствием последовательной реализации концепции «слышащего государства», результатом совместной работы Президента, членов Нацсовета, уполномоченных государственных органов, экспертов и представителей гражданского общества», - резюмировал Ерлан Карин.