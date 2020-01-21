На вездеходе пришлось доставлять тяжелобольного мужчину в больницу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области спасателям пришлось доставлять больного мужчину в райцентр на вездеходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в пожарную часть райцентра Тимирязево позвонила жительница села Ленинское. Ее 83-летнему отцу требовалась медицинская помощь. Врачи скорой помощи из-за непогоды не смогли добраться до села, расположенного в 60 км от Тимирязево.

Сотрудники пожарной части и врач-анестезиолог Абзал Бейбасынов выехали в Ленинское на вездеходе «Нива Бронто». На месте врач выяснил, что у пожилого мужчины обострились сразу несколько заболеваний. Дедушка уже не мог встать с кровати и почти не говорил. На месте ему оказали необходимую медицинскую помощь, но требовалась экстренная госпитализация.

«Полтора часа мы добирались до районной больницы, то по грейдеру, то по просёлочной дороге. Спешили, но старались ехать аккуратно, чтобы больному не стало хуже. Когда довезли, словно камень упал с души», - сказал водитель, сотрудник пожарной части Ескендир Кобеев.

«Ниву Бронто» передали в Тимирязевский район из Петропавловска. Такая техника незаменима там, где случаются частые снежные заносы, и населенные пункты остаются без транспортного сообщения.





Фото: sqo.emer.gov.kz