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    21:29, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    На велосипедистов жалуются в полицию жители Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в прямом эфире отвечали на вопросы пользователей о безопасности дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, наибольшее число вопросов касалось правил передвижения велосипедистов. С наступлением лета они массово выехали на дороги Петропавловска. Часто не соблюдают правила безопасности, двигаясь по пешеходным переходам. Беспокоят велосипедисты горожан на пешеходной улице города – Конституции Казахстана.

    Еще одна «беспокойная» категория участников дорожного движения – скутеристы и владельцы электросамокатов. Полицейские напомнили, что этими транспортными средствами можно управлять только с 16 лет.

    «Эксплуатация электрического самоката на улично-дорожной сети создает опасность для всех участников дорожного движения и имеет определенные особенности, отличные от мопедов и велосипедов. Учитывая бесшумность и небольшие габариты, они малозаметны при движении по проезжей части для водителей транспортных средств. Это отрицательно отражается на безопасной эксплуатации», - отметил старший инспектор управления местной полицейской службы Азамат Жамуков.


    Немало вопросов у пользователей возникло и в связи с изменения в организации дорожного движения на некоторых улицах Петропавловска. В частности, по улице Н.Назарбаева, где 1 июня появилась двойная сплошная линия с минимальным количеством «разрывов».


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Общество Безопасность Правоохранительные органы
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