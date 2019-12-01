На устройство спортивных площадок в ВКО выделят 100 млн тенге в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким ВКО Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в район Алтай проинспектировал, как проходит благоустройство дворов многоэтажных домов, передает МИА «Казинформ».

Даниал Ахметов посетил спортивно-игровые площадки, где обустроены игровые модули песочницы, домиков, различных горок и качелей, а также разновысокие турники, рукоходы, гимнастические комплексы, упоры для отжимания и многое другое. К слову, на всех игровых и street workout площадках установлено специальное противотравматическое покрытие.

Все жители дворов очень довольны преобразованием улиц, и, несмотря на холодную погоду, на площадках собирается множество детей.





«От всей души вам спасибо за то, что благоустраиваете наш район. Алтай может и маленький, но исторически значимый город. Мы хотим, чтобы у него было будущее, чтобы меньше был отток населения, и чтобы молодежь оставалась в городе. Душа радуется от всех этих благоустроенных детских площадок и дворов. В дальнейшем мы планируем здесь все озеленить», – говорит жительница одного из домов Кульбаршин Асубаева.

На сегодняшний день в районном центре пока только 3 обновленные детские площадки и 12 street workout площадок. Но уже в следующем году их станет намного больше.





«Мы поменяем облик вашего города. Хочу, чтобы было больше таких площадок и дворов. Поэтому, конечно, мы выделим на следующий год только на обустройство спортивно-игровых площадок 100 млн тенге. Пригласите местных предпринимателей, чтобы они занялись изготовлением необходимых снарядов. Сейчас здесь у детей есть зимний комплекс, а на следующий год начнем финансирование большого спортивного комплекса», – заключил Даниал Ахметов.