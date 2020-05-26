На усиленный санитарный режим перешли все предприятия Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе онлайн-совещания с руководителями крупных предприятий региона поручил управленцам тщательно следить за соблюдением санэпиднорм на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вспышка коронавирусной инфекции среди работников рудника «Нурказган» заставила власти региона всерьёз обеспокоиться тем, чтобы не допустить повторения этого сценария на других промышленных предприятиях.

«Вы все видите, как случай на руднике буквально за считанные дни взорвал ситуацию по заболеваемости во всей области. Сейчас работа на руднике приостановлена, но у нас есть предприятия, деятельность которых останавливать нельзя. Поэтому нужно очень тщательно следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Необходимо учитывать те рекомендации, которые дают управление здравоохранения и главный санитарный врач», - сказал Женис Касымбек.

Все предприятия региона уже перешли на усиленный санитарный режим. Сотрудников обеспечивают масками и перчатками, помещения обрабатывают антисептическими растворами, шкафчики для личных вещей расставляют так, чтобы расстояние между ними было не менее полутора метров.

Пищеблоки на заводах тоже стали работать иначе. Многие отменили режим самообслуживания, чтобы не формировать очереди. В некоторых учреждениях обеды в столовых заменили ланч-боксами.

Перед началом смены на всех предприятиях региона работникам измеряют температуру. Строже стали относиться и к подрядчикам. К примеру, на ТОО «ГРЭС Топар» от них требуют прохождения ПЦР- анализа на COVID-19.

«В качестве резервного плана мы также рассматриваем переход на казарменный режим. Работу нам останавливать нельзя ни в коем случае, поэтому, если возникнет такая необходимость, сотрудники после смены не будут возвращаться домой, а их расселят в специально отведённых для этого помещениях. Такие меры помогут остановить распространение инфекции и сократить число контактных», - сообщил директор ТОО «ГРЭС Топар» Евгений Никитин.

Особое внимание руководители предприятий сейчас уделяют тестированию на КВИ своих работников. АО «АрселорМиттал Темиртау» заключило договор с клинико-диагностической лабораторией «Олимп» для проведения ПЦР-анализов.

«Особый вопрос для нас сейчас - контроль прибытия сотрудников на рабочие места, их отъезда и спуска в шахту. В частности, это соблюдение социальной дистанции, масочный режим, дезинфекция транспорта и помещений. Всё это у нас соблюдается, но требует постоянного контроля и инструктажа работников», - рассказал директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрей Черномаз.

Женис Касымбек поручил с особой тщательностью вести профилактику распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, а также продумать план работы на случай повторной вспышки заболевания. По прогнозам специалистов, она может произойти в Казахстане в сентябре- октябре этого года.

Также глава региона дал поручение руководителю управления здравоохранения Карагандинской области Ержану Нурлыбаеву рассмотреть возможность финансирования скринингов на COVID-19 для сотрудников градообразующих предприятий из Фонда обязательного медицинского страхования.

Как сообщалось, аким Карагандинской области объявил выговоры двум акимам из-за вспышки коронавируса. Упущения в действиях санитарной службы и акиматов привели к вспышке коронавируса в Темиртау и посёлке Ботакара.

Темп прироста по коронавирусу в Карагандинской области составляет более 7%. С таким приростом в Казахстане восемь регионов - это Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанай, Шымкент, Туркестан и Северо-Казахстанская область.



