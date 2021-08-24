На усиленный режим работы перешли жамбылские инфекционные структуры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С января 2021 года работает инфекционная структура Таразской городской многопрофильной больницы, где лечатся больные коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О работе инфекционного стационара Тараза в условиях пандемии коронавируса рассказал заведующий лечебным учреждением Ербол Ордабеков.

«Героями сегодняшнего дня можно назвать наших врачей, - сказал он. - Вот уже второй год человечество живет в условиях пандемии коронавируса. Человечество, кажется, борется за свое существование. В такой сложный период груз ответственности в борьбе с невидимым врагом ложится на плечи медицинских работников. Именно они находятся в первых рядах и больше всего подвержены риску заражения. Они до конца остаются верными служебному долгу, преданно и самоотверженно выхаживая больных, забывая об усталости, самозабвенно спасая человеческие жизни».

Инфекционная структура Таразской городской многопрофильной больницы функционирует с января этого года. Стационар, расположенный на улице Рысбек батыра, рассчитан на 240 коек.

«В настоящее время в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Жамбылской области медицинские работники перешли на усиленный режим работы, - говорит заведующий инфекционным стационаром Ербол Ордабеков. - Пациенты с ковидом, госпитализированные в инфекционное отделение, получают соответствующее лечение и находятся под неусыпным наблюдением медперсонала».

Как подчеркнул спикер, больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами, оборудованием.

«Наши врачи, медсестры и санитары все свои силы, знания, опыт и душевные порывы отдают больным, забывая о своих семьях и детях. Как заведующий инфекционным стационаром, глубоко сознаю свою ответственность как руководителя за вверенные мне жизни и судьбы и больных, и медперсонала. Переживаю за всех, стремлюсь, чтобы все наши пациенты выздоровели и вернулись к своим родным, к прежней счастливой жизни, строили планы на будущее. Не передать всю глубину моих чувств, когда выписываем здорового человека, поступившего к нам в коматозном состоянии, с обширным поражением легких. Вот только вчера проводили домой 80-летнюю бабушку, поступившую в больницу с двусторонней пневмонией. В такой момент испытываешь радость и гордость за свою профессию, за своих сотрудников» - говорит Ербол Ордабеков.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, с января 2021 года из инфекционного стационара Таразской городской многопрофильной больницы выписано более 2 800 выздоровевших пациентов. На сегодняшний день здесь на лечении находятся 184 пациента.