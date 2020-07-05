На уникальных тренажерах стали обучать будущих военных летчиков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Курсанты Военного института Сил воздушной обороны приступили к занятиям на новом тренажерном комплексе, разработанном профессорско-преподавательским составом института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Профессорско-преподавательским составом Военного института Сил воздушной обороны разработан и внедрен в процесс обучения инновационный процедурный тренажерный комплекс УБС L-39С. Теперь в процессе обучения курсанты могут совмещать учебу и компьютерные игры, что по мнению преподавателей будет только способствовать усвоению программы и закреплению навыков.

В основу математического обеспечения процедурного тренажера легла компьютерная программа DCS World, так как со слов самого разработчика, ее модули (L-39C, Ми-8мт и Як-52) были первоначально разработаны как раз для профессионального обучения. DCS: L-39С является наиболее точной компьютерной моделью этого самолёта среди авиасимуляторов для персональных компьютеров. Кроме того, программа имеет ряд особенностей: профессиональная летная модель, позволяющая точно имитировать аэродинамические характеристики учебно-боевого самолета, высоко детализированная 3D-кабина с 6 степенями свободы, детальное моделирование приборного оборудования, вооружения, двигателя, радиооборудования, топливной, электрической и гидравлической систем. Предусмотрена система повторного просмотра полета с основными параметрами для оценки действий курсанта.

«В эпоху развития современной авиационной техники повышаются требования к профессиональной подготовке военного летчика. То, что ранее считалось безупречным, сегодня уже не более чем средний уровень, а завтра такая степень подготовки будущих военных летчиков не удовлетворит вовсе. В связи с этим остро встает вопрос совершенствования подготовки курсантов, решение которого требует научных исследований. Необходим поиск новых условий и методов профессиональной подготовки будущих летчиков в процессе обучения в вузе, поскольку это является одним из важных факторов успешной профессиональной деятельности», – рассказывает заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны по учебной и научной работе подполковник Бауржан Куатов.

В тренажере полностью смоделированы системы самолёта, двигателя и вооружения. Разработана профессиональная модель динамики полета. В двух интерактивных кабинах работают все реальные процедуры. Также преподаватели в процессе проведения занятий имеют возможность продемонстрировать на экране работу любой функциональной системы самолета. Тренажерные комплексы, разработанные профессорско-преподавательским составом Военного института Сил воздушной обороны, позволяют полностью обеспечить многоуровневую систему тренажерной подготовки, которая включает формирование наиболее важных для летной деятельности индивидуальных качеств.

Применение на этапе тренажерной подготовки достижений современных информационных технологий позволит повысить эффективность процесса обучения военного летчика. Разработка методики и учебных программ по применению процедурных тренажеров в учебном процессе является необходимостью. Руководство Военного института Сил воздушной обороны и профессорско-преподавательский состав прилагают все усилия для внедрения в учебный процесс инновационных технологий, которые позволят повысить эффективность процесса формирования военного летчика.