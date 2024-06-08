На уловки мошенников попались 33 жителя Акмолинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Покупая товар через маркетплейсы, а также доверив звонившим операторам сотовой связи, жители региона потеряли свои деньги.

Так, жителю области позвонил неизвестный и, представившись сотрудником КНБ, обманным путем оформил на него кредит на 750 тысяч тенге.

Три человека, желая арендовать квартиру через OLX, перечислили мошеннику предоплату в размере 115 тысяч тенге. Мошенник установлен и взят под стражу.