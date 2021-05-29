На улице Е 306 ведутся ремонтные работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан проводит работы по строительству ул. Е 306 на участке от ул. Сарайшык до ул. Сыганак, сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи со строительными работами с 31 мая по 15 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. ЕК-32 в районе пересечения с улицей Толе би.

Будут проводиться работы по устройству тепловых сетей.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.