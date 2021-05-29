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    17:37, 29 Май 2021 | GMT +6

    На улице Е 306 ведутся ремонтные работы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан проводит работы по строительству ул. Е 306 на участке от ул. Сарайшык до ул. Сыганак, сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В связи со строительными работами с 31 мая по 15 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. ЕК-32 в районе пересечения с улицей Толе би.

    Будут проводиться работы по устройству тепловых сетей.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Общество
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