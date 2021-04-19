На уголь перейдет ТЭЦ в Аркалыке

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ – В Аркалыке ТЭЦ уже в этом году может перейти с мазута на уголь. Об этом сообщил в ходе селекторного совещания в акимате Костанайской области руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году запланировано ввести в эксплуатацию объект «Реконструкция системы теплоснабжения г. Аркалык до 2030 года» и ввода объекта в эксплуатацию Аркалыкская ТЭЦ начнет работать на угле. На эти цели из республиканского бюджета на завершение строительно-монтажных работ выделено 3 714,5 млн. тенге. Кроме того, планируется реконструкция дымовой трубы на Аркалыкской ТЭЦ и проведение пусконаладочных работ»,- сообщил Д. Аскаров.

Поскольку эксплуатация обновлённой ТЭЦ запланирована уже на предстоящий отопительный сезон 2021-2022, для Аркалыкской ТЭЦ из областного бюджета выделены средства в сумме 500 млн. тенге на приобретение более 48 тысяч тонн угля.

«Акимату города Аркалыка держать на особом контроле вопрос по своевременному и качественному выполнению строительно-монтажных работ по проектам «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года» и проведения пусконаладочных работ на Аркалыкской ТЭЦ», - подытожил руководитель ведомства.