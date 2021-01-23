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    21:52, 22 Январь 2021 | GMT +6

    На угнанном в столице автомобиле разъезжал житель Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские остановили автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 38-летний водитель «Honda Element» прошел медицинское освидетельствование, которое показало состояние опьянения. В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль числится в розыске как угнанный в городе Нур-Султане.

    Сейчас водитель отбывает 15 суток ареста за управление в нетрезвом виде. Машину водворили на штрафстоянку. Сотрудники 1-го отдела полиции занимаются сбором материала, который передадут столичным коллегам.

    «Всего за минувший год на территории области задержали 1 049 нетрезвых водителей. Иными словами, каждые 2-3 дня кто-то из североказахстанцев рисковал собой и другими участниками дорожного движения, садясь за руль после употребления спиртного. Сотрудники патрульной полиции ориентированы на выявление и пресечение подобных фактов, практике нетрезвого вождения необходимо положить конец», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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