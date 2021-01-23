На угнанном в столице автомобиле разъезжал житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские остановили автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 38-летний водитель «Honda Element» прошел медицинское освидетельствование, которое показало состояние опьянения. В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль числится в розыске как угнанный в городе Нур-Султане.

Сейчас водитель отбывает 15 суток ареста за управление в нетрезвом виде. Машину водворили на штрафстоянку. Сотрудники 1-го отдела полиции занимаются сбором материала, который передадут столичным коллегам.

«Всего за минувший год на территории области задержали 1 049 нетрезвых водителей. Иными словами, каждые 2-3 дня кто-то из североказахстанцев рисковал собой и другими участниками дорожного движения, садясь за руль после употребления спиртного. Сотрудники патрульной полиции ориентированы на выявление и пресечение подобных фактов, практике нетрезвого вождения необходимо положить конец», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.