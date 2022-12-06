На углубление устьев рек Жайык и Кигаш планируется выделить 6 млрд тенге

6 Декабря 2022, 15:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов отчитались о принимаемых мерах по созданию условий для естественного нереста рыб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства ведется углубление устьев рек Жайык и Кигаш. На эти цели в 2022 году выделено 3 млрд тенге. С сентября проведено углубление дна на каналах-рыбоходах протяженностью 32 км. На 2023 год предусмотрено 3 млрд тенге», - сообщил глава ведомства Сериккали Брекешев во время заседания Правительства РК.

По его словам, актуальным остается вопрос проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует предусмотреть средства в рамках первого уточнения республиканского бюджета на 2023 год.

Ранее сообщалось, что за 2 последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в 2 раза. На 13% увеличился экспорт рыбы, в том числе в европейские страны.

С начала года выловлено 42,6 тыс. тонн рыбы, выращено – 14,1 тыс. тонн, экспортировано – 16 тыс. тонн, импортировано – 32 тыс. тонн. К 2030 году планируется выращивать до 270 тыс. тонн рыбы в год.