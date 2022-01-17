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На «удаленку» переходят 70% работников предприятий, все школы ВКО

17 Января 2022 18:40
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На «удаленку» переходят 70% работников предприятий, все школы ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации начали действовать новые ограничительные меры. Подробно об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Галымбек Алин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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По его словам, на дистанционную форму работы следует перевести не менее 70 процентов административного персонала государственных органов, национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

«Ограничение социального контакта и снижение плотности в зданиях снижают риск распространения инфекции, – отметил спикер, – потому что вспышки часто происходят в зонах с высоким контактом, в помещениях с плохой вентиляцией».

В связи с этим, все школы перешли на дистанционный формат обучения, за исключением учащихся 9-х и 11-х классов, завершивших полный курс вакцинации. Они будут обучаться в оффлайн-режиме. При регистрации хоть одного случая заболевания COVID-19 в классе, все его ученики подлежат изоляции на домашнем карантине в течение 14 дней.

Обучение студентов колледжей и вузов переводится на смешанный формат: все лекции – в онлайн-формате, по гибкому графику; практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

«Главным ключом к снижению риска заражения COVID-19, в том числе штаммом «омикрон», остаётся режим вакцинации, а также усиление всех мер безопасности для уязвимых слоёв населения. Ни одна из этих мер не эффективна по отдельности, но при сочетании они могут значительно снизить риск распространения инфекции», – заключил Галымбек Алин.


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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