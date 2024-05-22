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    20:30, 21 Май 2024 | GMT +6

    На учениях в Турции десантник из Казахстана раскрыл в небе флаг РК

    На учениях в Турции десантник из Казахстана раскрыл в небе флаг РК
    Фото: Минобороны РК

    Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК принимают участие в многонациональных командно-штабных учениях EFES-2024 в Турции. В сборной Казахстана – лучшие военнослужащие соединений и воинских частей Алматинского, Конаевского и Жетысуского гарнизонов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    На учениях в Турции десантник из Казахстана раскрыл в небе флаг РК
    Фото: Минобороны РК

    Руководством учения особо отмечен сержант 9-й роты 35-й гвардейской Десантно-штурмовой бригады сержант 2-го класса Серик Ногаев, совершивший парашютный прыжок с флагом Казахстана. Десантирование проведено с высоты 3200 метров в сложных метеорологических условиях  - порывы ветра достигали 8 метров в секунду.

    На учениях в Турции десантник из Казахстана раскрыл в небе флаг РК
    Фото: Минобороны РК

    Практические действия, в которых принимают участие казахстанские десантники, проводятся на полигонах «Доганбей», «Картал», тренировочной площадке «Кыргыз» близ города Измир.

    В ходе маневров группа казахстанских парашютистов ознакомилась с турецкой парашютной  системой INTUDER и французской LEGEND-M, а также представила парашютную систему INSIDER-300 SF, используемую в Казахстане.

    учения в Турции
    Фото: Минобороны РК

    Снайперская пара Десантно-штурмовых войск после изучения тактико-технических характеристик снайперских винтовок REMINGTON, Mc.MILAN TAC-50, M-110 успешно поразила цели на расстоянии 300 и 500 метров.

    учения в Турции
    Фото: Минобороны РК

    В задачи штурмовой группы входит десантирование по фалу с высоты 5-7 метров и участие в составе многонационального контингента в ликвидации террористической группы.

    Тактическая группа в составе авианаводчиков в дневное и ночное время отрабатывает задачи по лазерному наведению на цель, а санинструкторы участвуют в мероприятиях по высадке морского десанта.

    Многонациональные учения EFES-2024 продлятся до 30 мая. 

    учения в Турции
    Фото: Минобороны РК

     

    Теги:
    Армия Турция Учения Вооруженные силы Минобороны РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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