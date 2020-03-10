На участкового напали с ножом в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени», передает МИА «Казинфорим» со ссылкой на Polisia.kz.

10 марта в 2:53 часов на пульт оператора «102» поступил вызов от женщины о том, что муж, находясь в нетрезвом состоянии, хулиганит. На вызов был направлен участковый инспектор полиции ОМПС УП Уральска Кайрат Турсунгалиев.

37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом нанес резанную рану в области верхнего предплечья прибывшему участковому.

По факту начато досудебное расследование по статье 380 части 1 УК РК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей».