На участкового напали с ножом в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени», передает МИА «Казинфорим» со ссылкой на Polisia.kz.
10 марта в 2:53 часов на пульт оператора «102» поступил вызов от женщины о том, что муж, находясь в нетрезвом состоянии, хулиганит. На вызов был направлен участковый инспектор полиции ОМПС УП Уральска Кайрат Турсунгалиев.
37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом нанес резанную рану в области верхнего предплечья прибывшему участковому.
По факту начато досудебное расследование по статье 380 части 1 УК РК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей».
- Более 11 млн кубометров снега вывезли по всему Казахстану
- КЧС перешел на усиленный режим работы с Казгидрометом
- Сувенирной купюрой расплатился за покупку житель Щучинска
- Акмолинец управлял авто пьяный и без документов
- С двумя тушами кабана и тушей косули задержали браконьеров в Акмолинской области
- Более 10 свертков с наркотиками и психотропными веществами изъяли у восточноказахстанца
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана