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На участкового напали с ножом в Уральске

10 Марта 2020 16:15
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На участкового напали с ножом в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени», передает МИА «Казинфорим» со ссылкой на Polisia.kz.

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10 марта в 2:53 часов на пульт оператора «102» поступил вызов от женщины о том, что муж, находясь в нетрезвом состоянии, хулиганит. На вызов был направлен участковый инспектор полиции ОМПС УП Уральска Кайрат Турсунгалиев.

37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом нанес резанную рану в области верхнего предплечья прибывшему участковому.

По факту начато досудебное расследование по статье 380 части 1 УК РК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей».


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, МВД РК,
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