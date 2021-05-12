22:28, 11 Май 2021 | GMT +6
На участке улицы Фахт бен Абдул Азиз в столице частично перекроют автодвижение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП Нур-Султана уведомляет о начале работ по среднему ремонту ул. Фахт бен Абдул Азиз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.
В связи с ремонтными работами, с 12 мая по 1 июня текущего года на участке от улицы Акан сери до улицы Ш. Бейсековой будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.