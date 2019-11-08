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На участке трассы Нур-Султан - Щучинск ограничили движение из-за гололеда

8 Ноября 2019 09:35
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На участке трассы Нур-Султан - Щучинск ограничили движение из-за гололеда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На участке трассы Нур-Султан - Щучинск ограничили движение для грузового и общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazAvtoJol».

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В результате дождя со 124 по 231 км дороги Нур-Султан - Щучинск образовался стекловидный гололёд. Сильный боковой порывистый ветер не дает возможность производить подсыпку противогололедного материала, отметили в «QazAvtoJol».

«В связи с этим совместно с местной полицейской службой, ЧС области было принято решение ограничить движение для грузового и общественного транспорта с 09:00 часов», – говорится в сообщении пресс-службы нацкомпании в Telegram.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Транспорт, Погода,
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