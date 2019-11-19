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На участке автодороги «Усть-Каменогорск-Семей» введено ограничение движения
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На еще одной дороге в Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Семей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС РК.
По данным, ТОО «Казахавтодор», с 17.10 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и пассажирского маршрутно-рейсового автотранспорта на участке а/д республиканского значения «Усть-Каменогорск-Семей» (10-198 км, с.Герасимовка-г.Семей).
Как сообщалось ранее , с 13.30 введено ограничение движения для грузового и пассажирского маршрутно-рейсового автотранспорта на участке а/д республиканского значения «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» (15-105 км, с.Белоусовка-г.Риддер).
С 16.00 введено ограничение движения для грузового и пассажирского маршрутно-рейсового автотранспорта на участке а/д республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (15-123 км, п.Глубокое-граница РФ).
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