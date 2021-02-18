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    08:03, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    На участках трех автодорог ограничили движение в Атырауской и Актюбинской областях

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    АТЫРАУСКАЯ - АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Информацию по ограничению движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

    17 февраля в 22:30 часов (по времени Нур-Султана) в Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодорогах:

    1. Актобе – Атырау – граница Российской Федерации, км 330-572, участок граница Актюбинской области – село Карабатан;

    2. Актобе – Атырау – граница России, км 616-847, участок город Атырау – село Курмангазы;

    3. Доссор – Кульсары – Бейнеу - Сай утес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 0-120, участок поселок Доссор – город Кульсары.

    18 февраля в 01:40 часов (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Самара – Шымкент, км 776-836, участок село Ульке – город Хромтау.


    Теги:
    Дороги Атырауская область Транспорт Другие государственные органы Главная Общество Актюбинская область
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