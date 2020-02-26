На уборку улиц отправили лжетеррориста в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вынесли приговор 33-летнему мужчине, который в октябре прошлого года «заминировал» многоэтажный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, досудебное расследование проводилось по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчину суд признал виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы и 100 часам принудительного труда. В феврале приговор вступил в законную силу.

Теперь вплоть до 2022 года горожанин не сможет покидать Петропавловск, не известив службу пробации, и отсутствовать дома с 19 часов вечера до 8 часов утра. Ему предстоит расчищать снег и подметать улицы.

«Хотелось бы напомнить жителям области об ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовной ответственности могут избежать только люди, которых специальная экспертиза признает психически нездоровыми — таких ждёт принудительное лечение», - отметил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Мухамбетжанов.

В 2019 году полицейские получили три сообщения о ложном терроризме. В 2018 году таких вызовов было 10.



