-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На уборку улиц отправили лжетеррориста в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вынесли приговор 33-летнему мужчине, который в октябре прошлого года «заминировал» многоэтажный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, досудебное расследование проводилось по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчину суд признал виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы и 100 часам принудительного труда. В феврале приговор вступил в законную силу.
Теперь вплоть до 2022 года горожанин не сможет покидать Петропавловск, не известив службу пробации, и отсутствовать дома с 19 часов вечера до 8 часов утра. Ему предстоит расчищать снег и подметать улицы.
«Хотелось бы напомнить жителям области об ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовной ответственности могут избежать только люди, которых специальная экспертиза признает психически нездоровыми — таких ждёт принудительное лечение», - отметил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Мухамбетжанов.
В 2019 году полицейские получили три сообщения о ложном терроризме. В 2018 году таких вызовов было 10.
- Укравшего из воинской части продукты на девять млн тенге сержанта осудили в Семее
- Изнасилование в Тальго: приговор в отношении проводников оставлен без изменения
- Выговоры получили чиновники за передачу детсадов частникам в СКО
- Суд над экс-руководителем управления здравоохранения начался в Атырау
- Дело по Bek Air передают в суд Алматы - Комитет по защите прав потребителей не согласен
- Директор еще одного ломбарда взят под стражу в Павлодаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана