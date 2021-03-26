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    17:29, 26 Март 2021 | GMT +6

    На уборку снега в столице вышли свыше 1 800 дорожных рабочих

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшую ночь с 25 на 26 марта из столицы вывезли свыше 76 тысяч кубометров снега. Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме в две смены с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    В ночь с 25 на 26 марта в санитарной очистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных территорий города было задействовано 1 148 единиц специализированной техники и 188 дорожных рабочих. За прошедшие сутки из города вывезено около 140 тысяч кубометров снега.

    Сегодня на снегоуборочные работы в столице вышло около 1 500 единиц спецтехники и 1 884 дорожных рабочих.

    Отметим, в первую очередь, по правилам очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

    Весь снег вывозят на 11 полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля. Так, с начала зимнего периода из города вывезено 4 774 244 куб. м снега.


    Теги:
    Дороги Астана ЖКХ Благоустройство
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