На уборку снега в столице вышли свыше 1 800 дорожных рабочих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшую ночь с 25 на 26 марта из столицы вывезли свыше 76 тысяч кубометров снега. Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме в две смены с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

В ночь с 25 на 26 марта в санитарной очистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных территорий города было задействовано 1 148 единиц специализированной техники и 188 дорожных рабочих. За прошедшие сутки из города вывезено около 140 тысяч кубометров снега.

Сегодня на снегоуборочные работы в столице вышло около 1 500 единиц спецтехники и 1 884 дорожных рабочих.

Отметим, в первую очередь, по правилам очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Весь снег вывозят на 11 полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля. Так, с начала зимнего периода из города вывезено 4 774 244 куб. м снега.