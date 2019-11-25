На уборку снега в Нур-Султане вышел 1431 дорожный рабочий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На уборку снега в столице вышли 1431 дорожный рабочий и 684 ед.спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В ночь с 24 на 25 ноября в уборке снега в столице задействовано 397 ед. спецтехники и 294 дорожных рабочих, силами которых вывезено 3020 кубометров снега. За зимний период вывезли 269 996 куб.м. снега.
В ручной уборке улиц сегодня задействованы 294 дорожных рабочих, из них по району «Алматы» - 41, «Байконур» - 226, «Есиль» - 21, «Сарыарка» - 6.
Вместе с тем к уборке привлекли 123 ед. подметально-уборочных машин КО-806, КО-713, Jet broom, Unimog-400 (отвал, щетка), 46 тротуароуборочных машин, 29 пескоразбрасывателей, 31 автогрейдер, 13 лаповых снегопогрузчиков, 33 фронтальных погрузчика, 118 самосвалов, 1 Ас-машина, 2 МКСМ, 1 унимог. Т
Также сегодня на улицах и тротуарах города посыпано 155 кубометров песко-соляной смеси и 16 тонн противогололедного реагента. Всего за весь зимний период эти цифры составили 12 675 кубометров и 422,6 тонн соответственно.
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