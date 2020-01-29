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На уборке снега в Нур-Султане работают 1 700 единиц техники

29 Января 2020 14:23
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На уборке снега в Нур-Султане работают 1 700 единиц техники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На уборке снега в Нур-Султане работают 1 700 единиц техники. Об этом сообщается в ответном письме из акимата столицы на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

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«Всего по городу работают на уборке снега около 1 700 единиц техники и около 500 рабочих. Работа ведется в три смены. Снег вывозится на четыре полигона. Также в штатном режиме работают две снегоплавильные печи, планируется запустить еще одну, определяется место для ее расположения», – говорится в ответе.

Также поясняется, что на свободную площадку за ТРЦ «Астана Молл» вывозился снег в связи с тем, что из-за погодных условий техника не могла доехать до полигона. В ближайшее время снег с этой площадки будет вывезен на полигон.

В настоящее время работают в штатном режиме полигоны во всех четырех районах города. На огражденную территорию «Астана ЛРТ» был складирован снег всего с 25 метров дороги, в связи с затруднением дорожного движения на этом участке.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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